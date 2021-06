Autofahrerin übersieht Motorrad - 45-Jähriger leicht verletzt

Speyer. Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in Speyer hat sich ein Motorradfahrer leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei fuhr der 45-Jährige mit seinem Motorrad in der Albert-Einstein-Straße links an einem Auto vorbei, da dieses am rechten Fahrbahnrand anhielt. Als die 35-jährige Autofahrerin wieder nach links ausscherte, übersah sie den vorbeifahrende 45-Jährigen, wodurch dieser samt Motorrad an ein parkendes Fahrzeug gedrückt wurde. Der Mann kam zu Fall und erlitt leichte Verletzungen. Durch die Kollision waren das Motorrad und der parkende Pkw nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von rund 10 500 Euro.

