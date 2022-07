Autofahrerin übersieht beim Ausparken in Bensheim Fußgängerin - Frau erliegt Verletzungen

Bensheim. Beim Rückwärtsausparken hat eine 54-jährige Autofahrerin vor einer Apotheke in der Schwanheimer Straße in Bensheim am Montag eine 83-jährige Fußgängerin hinter ihr übersehen und sie angefahren. Wie die Polizei mitteilt, stürzte die Seniorin und verletzte sich am Kopf. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Dort erlag sie am Mittwoch in ihren Verletzungen.

Die Ermittlungen dauern an.

