Landau. Eine 38-jährige Autofahrerin hat am Dienstag in Landau eine 74-jährige Fußgängerin angefahren. Nach Polizeiangaben übersah die Fahrerin an der Kreuzung Hindenburgstraße/Nordring beim Linksabbiegen die bevorrechtigte Fußgängerin. Beide Frauen wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Die Fußgängerin hatte durch den Zusammenstoß eine Kopfplatzwunde sowie Schmerzen am Oberschenkel und die Autofahrerin Unterleibsschmerzen erlitten.