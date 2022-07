Autofahrerin überschlägt sich auf B 39 bei Angelbachtal

Angelbachtal. Aus bisher unbekannten Gründen hat sich am Dienstagmorgen, gegen 06.40 Uhr, eine Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug auf der B39 überschlagen. Die Frau war nach Angaben eines Mitarbeiters vor Ort mit ihrem Fahrzeug von Mühlhausen in Richtung Angelbachtal unterwegs und kam in einer langgezogenen Linkskurve ins Schleudern. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf dem Dach in einem Weizenfeld liegen. Die Frau konnte sich selbst aus dem Auto befreien. Sie wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

