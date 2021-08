Autofahrerin schleudert Abhang hinunter

Sinsheim. Eine 54 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Unfall auf der L612 bei Hoffenheim einen mehrere Meter tiefen Abhang hinuntergeschleudert. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, geriet die Frau am Freitagnachmittag mit ihrem Wagen aus unbekannten Gründen in einen Grünstreifen neben der Fahrbahn, woraufhin sie gegengelenkt habe. Danach schleuderte der Wagen über die Straße und den Abhang hinunter. Schließlich blieb das Auto in einem abgeernteten Getreidefeld liegen.

Die Frau zog sich bei dem Unfall Prellungen zu. Auf eine ärztliche Behandlung vor Ort habe sich verzichtet. Sie kümmerte sich anschließend selbst um das Abschleppen ihres total beschädigten Fahrzeugs. Der Sachschaden wurde von der Polizei auf rund 6000 Euro geschätzt.