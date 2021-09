Autofahrerin mit mehr als 5,2 Promille erwischt

Maxdorf. Die Polizei hat in Maxdorf eine stark alkoholisierte Autofahrerin hinter dem Steuer ihres Fahrzeugs festgestellt. Ein Test bei einer Kontrolle ergab nach Angaben der Behörde vom Montag 5,23 Promille. Eine Zeugin hatte der Polizei von dem in Schlangenlinien fahrenden Opel in Kenntnis gesetzt. Die 39-Jährige musste sich schließlich einer Blutprobe unterziehen. Zudem wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet und der Führerschein sichergestellt. Der Vorfall hatte sich am Samstagabend ereignet.

Die Beamtinnen und Beamten der Autobahnpolizei Ruchheim hatten bereits am Mittag des selben Tages einen Autofahrer mit fünf Promille bei Frankenthal gestoppt. Um einen technischen Defekt des Gerätes auszuschließen, sei der Test mit einem zweiten Gerät wiederholt worden, hatte die Polizei berichtet. Hierbei habe sich das ungewöhnlich hohe Ergebnis bestätigt.