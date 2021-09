Wiesloch. Ein Rollerfahrer ist am Dienstagvormittag bei einem Verkehrsunfall in Wiesloch verletzt worden. Nach Angaben der Polizei nahm eine Autofahrerin dem 59-Jährigen an einer Kreuzung die Vorfahrt, sodass er nur durch eine Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß verhindern konnte. Der 59-Jährige stürzte und verletzt sich leicht.

