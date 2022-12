Autofahrerin missachtet auf A65 bei Landau Vorfahrt und fährt gegen Lkw

A65/Landau. Weil sie auf der A65 bei Landau die Vorfahrt des fließenden Verkehrs nicht beachtet hat, wurde das Auto einer 38-jährigen Autofahrerin komplett demoliert. Nach Angaben der Polizei wollte die Frau am Donnerstagmittag bei der Anschlussstelle Landau-Nord, in Fahrtrichtung Karlsruhe, auf die A65 auffahren und kollidierte dabei mit einem Sattelzug, der auf dem rechten Fahrstreifen der Autobahn unterwegs war. Durch den Zusammenstoß kam das Fahrzeug der 38-Jährigen ins Schleudern und kollidierte mit der Schutzplanke. An dem Lkw entstand ein leichter Sachschaden. Infolge der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen auf der Strecke.

