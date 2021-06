Autofahrerin kracht auf L 532 in Leitplanken und bleibt unverletzt

Reichartshausen. Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag auf der L 532 zwischen Reichartshausen und Waldwimmersbach ist ein Sachschaden von rund 8.000 Euro entstanden. Laut Polizeibericht geriet eine 40-jährige Ford-Fahrerin vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit gegen 14.45 Uhr bei Reichartshausen in einer Rechtskurve ins Schleudern und prallte links in die Leitplanken. Ihr Fahrzeug wurde dabei total beschädigt und musste abgeschleppt werden. Vier Segmente der Leitplanken wurden irreparabel beschädigt und werden von der Straßenmeisterei Neckarbischofsheim ausgetauscht. Die 40-Jährige blieb unverletzt.

