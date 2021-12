Autofahrerin kommt von Fahrbahn ab und kollidiert mit Baum

Dudenhofen. Eine Neustädterin ist am Freitagabend von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Die 35 Jahre alte Frau war, nach Polizeiangaben, auf der B39 von Speyer in Richtung Neustadt unterwegs, als sie zwischen Dudenhofen und Harthausen aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn abkam. Sie streifte mehrere Leitpfosten und verlor daraufhin die Kontrolle über ihren Wagen, sodass sie schließlich mit einem Baum kollidierte. Die Autofahrerin erlitt mehrere Schürfwunden und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Fahrzeug entstand Totalschaden.

