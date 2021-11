Autofahrerin kollidiert auf A6 mit Leitplanke

A6/Hockenheim. Eine Autofahrerin ist am Donnerstagnachmittag auf der A6 mit der Leitplanke kollidiert und hat sich leicht verletzt. Die Frau kam aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und stieß zwischen dem Autobahndreieck Hockenheim und dem Autobahnkreuz Walldorf gegen die Leitplanke, wie die Polizei mitteilte. Danach blieb das Fahrzeug auf dem rechten Fahrstreifen stehen, weshalb dieser für ungefähr eine Stunde gesperrt werden musste. Die Frau erlitt durch die Kollision einen Schock und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben und Hinweise zur Unfallursache geben können, können sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 06227/358260 melden.

