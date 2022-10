Sinsheim. Ein Sachschaden von rund 15 000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Sinsheim entstanden. Nach Angaben der Polizei kollidierten auf der B39 an der Ausfahrt Steinsfurt zwei Fahrzeuge. Eine 59-jährige Autofahrerin geriet in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn. Hierbei streifte sie den Wagen eines 51-Jährigen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

