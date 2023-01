Autofahrerin fährt in Neustadt gegen Hauswand - und flüchtet

Neustadt. Mit einer Hauswand kollidiert und im Anschluss von der Unfallstelle geflüchtet ist am Dienstagabend eine Autofahrerin in Neustadt/Weinstraße. Nach Angaben der Polizei wurde die 61-Jährige durch einen Anwohner beobachtet, der die Beamten informierte. Wenig später wurde die Frau samt ihrem stark unfallbeschädigten Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Baumarktes festgestellt. Während der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass die Fahrerin unter Alkoholeinfluss stand. Aufgrund dessen wurde ihr in der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt. Die 61-Jährige erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung. Es entstand ein Sachschaden von circa 5000 Euro.

