Bammental. Eine Autofahrerin hat in Bammental einen Radfahrer erfasst, als sie ihr Fahrzeug wenden wollte. Wie die Polizei mitteilte, übersah die 64-Jährige den Fahrradfahrer am Montagmorgen nach einem Wendemanöver und kollidierte daraufhin mit ihm. Der Mann erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

