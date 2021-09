Landau. Eine 67-Jährige hat am Montagmittag einen Verkehrsunfall mit einem 17-jährigen Leichtkraftradfahrer verursacht. Nach Polizeiangaben übersah die Frau beim Abbiegen den Jungen. Der Jugendliche wurde vorsorglich zur medizinischen Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Das Leichtkraftrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Unklar ist derzeit noch, ob die Ampel in Fahrtrichtung des 17-Jährigen zum Unfallzeitpunkt auf Grün stand.

