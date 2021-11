Autofahrerin bei Unfall verletzt - Verursacher mit 2,7 Promille am Steuer

Haßloch. Eine Frau ist bei einem schweren Verkehrsunfall in Haßloch verletzt worden. Die 61-Jährige erlitt nach Polizeiangaben vom Freitag Verletzungen im Kopf- und Rückenbereich. Der 36 Jahre alte Verursacher war bei dem Unfall am Donnerstagnachmittag im Einmündungsbereich der L529 zur B39 alkoholisiert unterwegs. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,7 Promille.

Die Frau hatte gegen 16 Uhr die B39 von Speyer kommend in Richtung Neustadt befahren. Der Verursacher war in seinem Transporter die L529 von Haßloch kommend in Richtung der Bundesstraße unterwegs. Er fuhr in den Einmündungsbereich und kreuzte nach einer Vorfahrtsmissachtung die Fahrbahn. Es kam zur Kollision, woraufhin der Transporter in den Straßengraben schleuderte. Fahrer sowie Beifahrer des Transporters blieben unverletzt. Dem Verursacher wurde nach dem Unfall eine Blutprobe auf dem Revier entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 20.000 Euro. Der Verkehr wurde auf der L529 und B39 für etwa zwei Stunden geregelt. Für die Bergung war die Fahrbahn zwischenzeitlich voll gesperrt. Verkehrsbehinderungen waren die Folge.