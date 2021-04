Autofahrerin bei Unfall mit Straßenbahn verletzt

Ludwigshafen. Bei einem Straßenbahnunfall auf der Rheingönheimer Straße ist am Donnerstagmittag eine 65-Jährige leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilt, war sie zuvor auf der Rheingönheimer Straße in Richtung Hauptstraße unterwegs und wollte von dort aus links in die Hoheneckenstraße abbiegen. Hierbei übersah sie die in gleiche Richtung fahrende Straßenbahn. Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von 2000 Euro.

