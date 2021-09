Autofahrerin bei Unfall auf K 4174 schwer verletzt

Mühlhausen. Schwere Verletzungen hat sich am Donnerstagvormittag eine 29-jährige Autofahrerin bei einem Unfall auf der K 4171 bei Mühlhausen zugezogen. Nach Angaben der Polizei war die Frau gegen 10.40 Uhr mit ihrem Kleinwagen in Richtung Dielheim unterwegs. Auf einer Gefällstrecke kam sie in einer Rechtskurve aus bislang unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab, schleuderte in den Straßengraben und prallte anschließend gegen einen Baum.

Die 29-Jährige wurde nach der notärztlichen Behandlung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Ihr Fahrzeug wurde dabei total beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf über 5000 Euro.