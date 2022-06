Autofahrerin bei Unfall auf B 271 bei Deidesheim schwer verletzt

Deidesheim. Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag auf der B 271 ist eine Autofahrerin schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam die 34-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache an der Anschlussstelle Deidesheim auf dem Beschleunigungsstreifen nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf die dortige Schutzplanke auf, wodurch sie in die Luft katapultiert wurde und mit der Fahrzeugfront gegen einen Brückenpfeiler prallte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die 34-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Das Fahrzeug wurde totalbeschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden dürfte etwa 15 000 Euro betragen. Die B 271 musste in Fahrtrichtung Neustadt für rund anderthalb Stunden gesperrt werden.