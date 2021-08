Autofahrer wird in 2,5 Stunden zweimal erheblich alkoholisiert am Steuer erwischt

Grünstadt. Ein Autofahrer ist am Mittwoch in Grünstadt zweimal innerhalb von 2,5 Stunden alkoholisiert am Steuer erwischt worden. Wie die Polizei mitteilte, war dies zuerst gegen 12 Uhr der Fall, nachdem er in der Kirchheimer Straße einen Unfall verursacht hatte. Sein Versuch, sein Auto rückwärts von einem Parkplatz am Leiningercenter auszuparken, misslang, da der 51 Jahre alte Beschuldigte einen anderen PKW hinter sich übersah. Ein vorläufiger Alkoholtest ergab einen Wert von drei Promille. Bei dem Unfall hinterließ der Mann einen Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Seinen Führerschein und Fahrzeugschlüssel musste er der Polizei aushändigen.

Gegen 14.30 Uhr stellte die Polizei den 51-Jährigen abermals in der Kirchheimer Straße fest - diesmal fahrend in seinem Auto. Er hatte den Wagen, mit dem er zuvor den Unfall verursacht hatte, mit dem Zweitschlüssel vom Parkplatz abgeholt. Ein vorläufiger Alkoholtest ergab nun einen Wert von 2,5 Promille. Innerhalb von wenigen Stunden musste er danach eine zweite Blutprobe über sich ergehen lassen. Der Beschuldigte war zudem dazu gezwungen, auch den Zweitschlüssel des Autos der Polizei zu überlassen.

Später wurde seitens der Beamtinnen und Beamten herausgefunden, dass der Pkw keinen Versicherungsschutz hatte. Dem 51-Jährigen erwarten nun mehrere Strafanzeigen. Auch seine Fahrerlaubnis könnte ihm entzogen werden. Außerdem wird geprüft, ob das Fahrzeug des Verkehrssünders eingezogen wird.