Autofahrer von tiefstehender Sonne geblendet - Unfall

Heddesbach. Vermutlich durch die tiefstehende Sonne geblendet wurde ein Autofahrer, der am Mittwochmorgen auf der L3105 mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Anhänger kollidiert ist. Nach Angaben der Polizei war der 41-Jährige gegen 8 Uhr von Heddesbach kommend in Fahrtrichtung Langenthal unterwegs. Durch den Aufprall wurde der Pkw-Anhänger quer in eine Hofeinfahrt geschoben. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Das Auto des 41-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste angeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 3500 Euro.

