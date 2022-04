Autofahrer von Straßenbahn erfasst

Dossenheim. Ein Autofahrer ist am Dienstagnachmittag in Dossenheim mit einer Straßenbahn kollidiert. Wie die Polizei mitteilt, befuhr er gegen 12.00 Uhr die Schwabenheimer Straße entgegen der Einbahnstraße und wollte die Schienen queren. Dabei übersah er eine kommende Straßenbahn, die ihn im Kreuzungsbereich zur Bergstraße erfasste. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden liegt in Höhe von mindestens 20.000 Euro. Der Schienenverkehr musste an der Unfallstelle eineinhalb Stunden gesperrt werden bis das Fahrzeug abgeschleppt wurde.

