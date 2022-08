Autofahrer verursacht Unfall bei Speyer und flüchtet

Speyer. Die Polizei fahndet nach einem Autofahrer, der am Freitag einen Unfall in Speyer verursacht hat und geflüchtet ist. Er oder sie befuhr gegen 13.10 Uhr den rechten Fahrstreifen der L 454 von Speyer kommend in Richtung Schifferstadt, berichten die Beamten. Im letzten Moment entschied sich der Fahrer eines dunkelblauen Passat mit ausländischen Kennzeichen, auf die B9 nach Ludwigshafen aufzufahren. Er bremste unvermittelt stark ab und wechselte trotz durchgezogener Linie auf den linken Fahrstreifen. Ein 25-Jähriger fuhr in seinem Opel hinter ihm und konnte noch durch eine Gefahrenbremsung rechtzeitig stehen bleiben. Eine 21-jährige Fahrerin eines VW konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Opel auf. Der Aufprall war so stark, dass der Opel auf den Passat geschoben wurde. Den unbekannten Fahrer hielt das nicht davon ab, seine Fahrt auf die B9 fortzusetzen.

Keiner der Beteiligten wurde verletzt. Der Opel wurde in Höhe von 5.000 Euro beschädigt. Der VW wies einen vermutlichen Totalschaden von etwa 10.000 Euro auf und musste abgeschleppt werden.

Zeugen, die Hinweise auf das flüchte Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06232/137-0 zu melden.