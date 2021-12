Autofahrer verliert Kontrolle über sein Fahrzeug – Eine leicht verletzte Person

Worms. Bei einem Verkehrsunfall in Worms ist eine Person am frühen Samstagabend leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, befuhr ein Autofahrer gegen 18 Uhr den Kreisverkehr zwischen Eich und Mettenheim und verlor dabei offenbar aufgrund zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dabei touchierte der Fahrer zunächst mehrere Verkehrszeichen sowie ein weiteres Fahrzeug. Daraufhin kam er von der Fahrbahn ab und stoppte in einem nahe gelegenen Feld. Der Unfallverursacher verletzte sich hierbei leicht. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt.

Das unfallverursachende Fahrzeug auf einem Feld. © Polizei Rheinland-Pfalz