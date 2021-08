Autofahrer verliert Kontrolle über Fahrzeug - zwei Verletzte

Frankenthal. Bei einem Verkehrsunfall in Frankenthal sind am Dienstagmittag zwei Personen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei verlor ein 18-jähriger Autofahrer auf der K 6 - vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn - in einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über seinen Pkw, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb auf der Fahrerseite liegen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit Hilfe von hinzugekommenen Unfallzeugen, konnten sich der Fahrer und seine 17-jährige Beifahrerin aus dem Fahrzeug befreien. Beide wurden durch den Rettungsdienst ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug des 18-Jährigen entstand ein Schaden von rund 3000 Euro, der Flurschaden beläuft sich auf etwa 150 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06233/3130 oder 06237/9341100 bei der Polizei zu melden.