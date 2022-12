Autofahrer übersieht Fußgänger in Leimen

Leimen. Ein 75-jähriger Opel-Fahrer hat am Montagnachmittag einen 65-jährigen Fußgänger in Leimen angefahren. Wie die Polizei mitteilte, befuhr der 75-Jährige zuvor die Rohrbacher Straße in nördliche Richtung und wollte nach links in die St.Ilgener Straße abbiegen. Hierzu überfährt er die für ihn vorgesehen Ampel bei Grün und ordnet sich auf die Fahrspur für Linksabbieger ein. Da der bevorrechtigte Gegenverkehr keine Reaktion zeigte, entschloss sich der der 75-Jährige noch vor dem Gegenverkehr nach links abzubiegen. Hierbei übersah er einen 65-jährigen Fußgänger, der zu diesem Zeitpunkt die St. Ilgener Straße in südliche Richtung überquerte und hierfür die vorgesehene Ampel und den dazugehörigen Fußgängerfurt benutzte. Beide Ampeln der Verkehrsteilnehmer zeigten zu diesem Zeitpunkt grün.

In der Folge erfasste der 75-Jährige mit seinem Pkw den 65-Jährigen. Der Fußgänger prallte dabei auf die Motorhaube und stürzt auf die Fahrbahn. Er erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen und wurde vor Ort medizinisch versorgt. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in vierstelliger Höhe.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier in Wiesloch unter der Rufnummer 06222/57090 zu melden.