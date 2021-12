Autofahrer überschlägt sich mehrfach - K 4105 bei Schönbrunn kurzzeitig gesperrt

Schönbrunn/Schwanheim. Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag hat sich ein Autofahrer mehrmals mit seinem Fahrzeug bei Schönbrunn/Schwanheim mehrmals überschlagen. Wie die Polizei mitteilte, kam der Fahrer gegen 13.30 Uhr auf der K 4105 (Allemühler Straße) aus bisher unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und fuhr auf den Grünstreifen. Bei dem Versuch des Gegenlenkens geriet das Auto ins Schleudern und überschlug sich mehrfach, bis es auf einer angrenzenden Wiese zum Stehen kam. Trotz Totalschaden am Fahrzeug, verletzte sich der Fahrer nur leicht. Er kam in eine Klinik, das Auto musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro. Die Kreisstraße war bis um kurz nach 15 Uhr gesperrt.

