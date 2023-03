Autofahrer stirbt bei Frontalzusammenstoß auf B 9 bei Worms

Worms. Ein Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntag auf der B 9 bei Worms ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei geriet der 76-Jährige gegen 10.45 Uhr in Höhe der Ortschaft Alsheim aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem Wagen einer 64-Jährigen.

Trotz sofort eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen verstarb der 76-Jährige noch an der Unfallstelle. Die 64-Jährige und ihr 68-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt in Krankenhäuser eingeliefert. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B 9 in beide Richtungen voll gesperrt.

Im Einsatz befanden sich neben Polizei auch Kräfte der Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes inklusive Rettungshubschrauber. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Mainz wurde zur Klärung der genauen Unfallursache ein Gutachter hinzugezogen.