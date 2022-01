Autofahrer schlägt Fußgängerin ins Gesicht - Zeuge gesucht

Frankenthal. Ein Autofahrer hat am frühen Neujahrsmorgen in Frankenthal eine Fußgängerin geschlagen. Nach Angaben der Polizei hatte sich der Fahrzeugführer eines blauen Audi A 6 gegen 5 Uhr in der Kanalstraße von der Frau provoziert gefühlt, sodass es nach einer kurzen Diskussion zu einem Handgemenge kam. Der Mann schubste die Fußgängerin mehrfach und schlug ihr mit der flachen Hand ins Gesicht. Gegen den noch Unbekannten wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06233/3130 oder 06237/9341100 bei der Polizei zu melden.

