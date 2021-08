Autofahrer reißt Türgriff ab

Landau. Bei einer Auseinandersetzung im Bereich der Anschlussstelle Edenkoben der A 65 hat der Fahrer eines VW Tiguan mit belgischem Kennzeichen plötzlich angehalten, ist ausgestiegen und hat auf das Fahrzeug des Geschädigten eingeschlagen. Dann riss er einen Türgriff sowie einen Heckscheibenwischer ab. Wie die Polizei Edenkoben mitteilte, hatte der Tiguan den Geschädigten am Freitag auf der B 10 in Höhe der Baustelle bei Landau überholt. Der Geschädigte folgte dem belgischen VW bis zur Anschlussstelle, bei der sich dann der Vorfall ereignete. Nach der Auseinandersetzung entfernte sich der Fahrer mit seinem VW Tiguan in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. red

