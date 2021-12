B292/Sinsheim. Wegen einem Autounfall ist die B292 derzeit komplett gesperrt. Nach Angaben der Polizei ist dort zwischen Sinsheim und Waibstadt kurz vor 10.30 Uhr ein Autofahrer in die Leitplanken geprallt und anschließend im Graben liegengeblieben, nachdem er aus bislang unbekannten Gründen ins Schleudern geraten war. Der schwerverletzte Mann wurde in ein Krankenhaus transportiert. Grund für die Vollsperrung ist das Fahrzeugöl, welches sich nach dem Unfall über sämtliche Fahrstreifen in beide Richtungen ausbreitete. Die Aufräumarbeiten dauern aktuell noch an. Wie lange die Strecke gesperrt bleibt, ist derzeit noch nicht absehbar.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1