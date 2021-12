Autofahrer nach Kollision in Schwetzingen verletzt

Schwetzingen. Bei einem Unfall in Schwetzingen am Donnerstagmorgen hat sich ein Autofahrer verletzt. Gegen acht Uhr bog der Fahrer eines Sprinters von der Friedrichsfelder Straße in Richtung B 535/Mannheim ab und übersah dabei offenbar einen entgegenkommenden Ford Focus, der in Richtung Friedrichsfeld fuhr. In der Einmündung kam es zum Zusammenstoß, dabei wurde der Ford-Fahrer verletzt, er kam anschließend in ein Krankenhaus. Wie ein Mitarbeiter vor Ort erfahren hat, sind die beiden Insassen des Sprinters laut eigener Aussage unverletzt.

