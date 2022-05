Autofahrer muss Führerschein abgeben wegen illegalem Kraftfahrzeugrennen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen. Die Polizei hat am Sonntag einen Fahrer erwischt, der an einem illegalen Kraftfahrzeugrennen beteiligt war – drei weitere Teilnehmer werden noch gesucht. Wie die Polizei mitteilt, riefen Zeugen gegen 14 Uhr den Notruf, um mitzuteilen, dass es soeben zu einem Kraftfahrzeugrennen zwischen vier hochmotorisierten BMWs auf der A650 komme.

Nach Zeugenabgaben waren die Fahrzeuge an der Anschlussstelle Bruchwiesenstraße auf die A650 in Fahrtrichtung Bad Dürkheim aufgefahren. Auf der Autobahn reihten sich die drei schwarzen und der eine silberne BMW nebeneinander auf reduzierten und ihre Geschwindigkeit fast bis zum Stillstand, was dahinterfahrende Autos zum Abbremsen zwang. Dann gaben die Fahrzeugführer, die zwischen 20 und 40 Jahren alt gewesen sein sollen, Vollgas. Auf der Strecke zwischen der Anschlussstelle Bruchwiesenstraße und dem Autobahnkreuz Oggersheim erreichten sie, so schätzen die Zeugen, über 180 Stundenkilometer und überholten Verkehrsteilnehmer auch auf dem Standstreifen. Zumindest zwei der vier Fahrzeuge setzten anschließend ihre Fahrt auf der B9 in Richtung Speyer fort.

Die Polizei traf einen der Raser, einen 22-jährigen Ludwigshafener, kurze Zeit nach dem Rennen aufgrund von Zeugenhinweisen in Ludwigshafen fahrend an und kontrollierte ihn. Sein Führerschein wurde auf Anordnung des Bereitschaftsstaatsanwaltes beschlagnahmt. Ein Gericht muss nun über die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis urteilen. Die Polizeiautobahnstation Ruchheim hat ein Ermittlungsverfahren wegen der Durchführung eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet.

Zeugen und Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizeiautobahnstation Ruchheim unter der Rufnummer 06237 9330 zu melden.

