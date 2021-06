Bürstadt. Ein 53-jähriger Autofahrer wurde am Montagmittag in der St.-Wendelin-Straße in Bürstadt von Polizisten angehalten. Laut Polizei stand der Mann deutlich unter Alkoholeinwirkung. Ein darauffolgender Atemalkoholtest zeigte 3,3 Promille an. Der Autofahrer wurde vorläufig festgenommen, sein Führerschein befindet sich in Gewahrsam der Polizei. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

