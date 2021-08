Autofahrer missachtet Vorfahrt - Radfahrer leicht verletzt

Worms. Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in Worms hat sich ein 16-jähriger Radfahrer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, kam es gegen 8.30 Uhr beim Kreisverkehr in Höhe Gutenbergstraße zu einer Kollision, nachdem ein 43-jähriger Fahrer eines Kleintransporters die Vorfahrt missachtet hatte. Der Radfahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad und am Kleintransporter entstand jeweils ein leichter Sachschaden. Gegen den Autofahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

