Autofahrer landet nach Unfall schwer verletzt in einem Bach

Mörlenbach. Der 59-jährige Fahrer eines Pkws hat am Samstagmittag auf der Bonsweiherer Straße in einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist schwer verletzt worden.

Der Mann kam laut Polizei vermutlich wegen erhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab, schleuderte über einen Grünstreifen und landete anschließend in einem angrenzenden Bach. Durch den Unfall wurde er seinem Fahrzeug eingeklemmt, durch die Feuerwehr befreit und mit einen Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Es entstand ein Sachschaden von rund 12000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung des PKW war die Bonsweiherer Straße für etwa 2 Stunden gesperrt.

