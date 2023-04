Insheim. Ein Autofahrer ist am Donnerstagnachmittag auf der A 65 in Fahrtrichtung Karlsruhe an der Anschlussstelle Insheim in die Leitplanke gekracht. Vermutlich wegen Aquaplanings und weil er für die Wetterverhältnisse zu schnell fuhr, geriet das Fahrzeug ins Schleudern, teilte die Polizei mit.

Der 58-Jährige blieb unverletzt, jedoch erlitt eine Insassin leichte Verletzungen. An dem Wagen entstand Totalschaden. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen.