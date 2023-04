Weinheim. Ein Autofahrer ist am Donnerstagabend in Weinheim aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und anschließend mit zwei geparkten Fahrzeugen eines Autohauses kollidiert. Nach Angaben der Polizei wurde bei dem Unfall in der Viernheimer Straße niemand verletzt. Letzlich kam der Wagen des 24-Jährigen in einem Grünstreifen zum Stehen. Der Sachschaden der liegt im mittleren fünfstelligen Bereich.

