Autofahrer kommt von Fahrbahn ab und wird schwer verletzt

Eschelbronn. Ein 31-Jähriger ist am Freitagmorgen bei einem Unfall auf der L 549 verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der Fahrer eines Kleinlasters kurz nach 6 Uhr von Meckesheim in Richtung Eschelbronn unterwegs, als er auf gerader Strecke aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam und im Gestrüpp landete. Mit dem Verdacht, schwere Verletzungen erlitten zu haben, wurde er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden lässt sich noch nicht näher beziffern. Die L 549 war kurzfristig voll gesperrt. Der Verkehr wurde durch Polizeibeamte geregelt.

