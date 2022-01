Autofahrer kommt ins Schleudern - drei Verletzte bei Unfall auf A 659

Viernheim. Bei einem Verkehrsunfall auf der A 659 bei Viernheim sind am Freitagmorgen drei Personen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war ein Autofahrer gegen 9 Uhr auf der linken Spur der Autobahn in Richtung Weinheim unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache in einer langgezogenen Linkskurve ins Schleudern geriet und mit einem rechts neben ihm fahrenden Wagen kollidierte.

Die Verletzten wurden mit Rettungswagen in verschiedene Kliniken gebracht. Die beiden Fahrzeuge erlitten Totalschaden. Die Autobahn war kurzzeitig ab der Anschlussstelle Viernheim-Ost voll gesperrt. Derzeit finden die letzten Aufräumarbeiten statt. Beide Spuren sind frei. Der Rückstau beträgt rund einen Kilometer.