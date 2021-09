Autofahrer kollidiert mit Radfahrer und flüchtet - Zeugen gesucht

Bensheim. Ein Autofahrer hat am Donnerstagmorgen in Bensheim einen Radfahrer erfasst und ist im Anschluss geflüchtet. Nach Angaben der Polizei befuhr der Schüler gegen 7.45 Uhr die Tannbergstraße in Richtung Schwanheimer Straße. Im Bereich der Kreuzung Hagenstraße stieß der Radfahrer mit dem entgegenkommenden Auto zusammen, kam dadurch zu Fall und verletzte sich. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls, die Hinweise zum dem unbekannten Fahrer des silberfarbenen, größeren Pkw machen können. Diese sollen sich unter der Rufnummer 06251/84680.

