Autofahrer kollidiert mit Baum und Verkehrsschild - Sekundenschlaf oder Drogeneinfluss?

Bad Dürkheim. Mit einem Baum und einem Verkehrsschild kollidiert ist am frühen Sonntagmorgen ein Autofahrer in der Altenbacher Straße in Bad Dürkheim. Der 26-jährige Fahrer gab gegenüber den herbeigerufenen Beamten an, einen Sekundenschlaf gehabt zu haben. Durch die Beamten konnten Auffälligkeiten festgestellt werden, die bei dem 26-Jährigen auf den Konsum von Betäubungsmitteln schließen ließen. Freiwillige Tests wurden durch den Mann abgelehnt.

Die Beamten begleiteten den Unfallverursacher mit in ein Krankenhaus, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Anschließend wurde der 26-Jährige zur weiteren Untersuchung im Krankenhaus aufgenommen. Sein 22-jähriger Beifahrer musste mit leichten Verletzungen ebenfalls ins Krankenhaus gebracht werden.

Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Der Schaden wird nach Angaben der Polizei auf rund 40 000 Euro geschätzt. Der 26-Jährige muss sich nun im Strafverfahren verantworten. Zudem wurde sein Führerschein vorläufig entzogen