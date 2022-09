Autofahrer kollidiert bei Frankenthal frontal mit Baum - tödlich verletzt

Frankenthal. Ein Autofahrer ist am späten Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall zwischen Lambsheim und Frankenthal ums Leben gekommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, kam der 45-Jährige gegen 22.45 Uhr aus noch ungeklärter Ursache in einem Kurvenbereich von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Der Autofahrer, der sich allein in seinem Fahrzeug befand, erlag seinen schweren Verletzungen noch am Unfallort. Die Kreisstraße war während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen zeitweise voll gesperrt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1