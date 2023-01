Autofahrer in Walldorf streift 12-jährige Radfahrerin

Walldorf. Am Donnerstag hat ein Auto in Walldorf eine 12-jährige Radfahrerin gestreift und sich vom Unfallort entfernt. Wie die Polizei mitteilte, befuhr die 12-Jährige gegen 19.08 Uhr die Kurpfalzstraße in südlicher Richtung. An der Kreuzung Rheinstraße oder Hintere Grabenstraße missachtete der PKW-Fahrer die Vorfahrt der Radfahrerin und streifte ihr Vorderrad.

Nach einem kurzen Gespräch entfernte sich der Pkw-Fahrer. Die Radfahrerin wurde nicht verletzt, aber ihr Fahrrad wurde beschädigt. Das Unfallfahrzeug soll ein weißer Geländewagen/SUV gewesen sein. Der Autofahrer wird wie folgt beschrieben: männlich, rund. 60 Jahre alt, weißes Haar, Glatze mit Haarkranz, Schnauzbart, mit einem braunen Oberteil und einer blauen Jeans. Zeugen werden gebeten, sich unter 06222–57090 zu melden.