Autofahrer in Speyer greift Müllabfuhr an

Speyer. Ein Mann hat am Dienstag einen Müllwerker in Speyer attackiert. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die Müllabfuhr mit drei Müllwerkern gegen 10.20 Uhr durch die Burgstraße. Währenddessen konnten andere Autos nicht an der Müllabfuhr vorbeifahren, da an der Fahrbahnseite Autos parkten.

Das ärgerte einen 51-Jährigen, der aus der entgegengesetzten Richtung in die Straße fuhr. Er verlangte, dass der Fahrer des Müllwagens zurücksetzt, so dass er vorbeifahren kann. Das lehnte der 38-jährige Fahrer ab, worauf ein Streit zwischen den Männern entstand.

Die Situation eskalierte und beide wurden handgreiflich. Die Männer trugen Blessuren davon.