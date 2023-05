Autofahrer in Landau erfasst Radfahrer und lässt ihn verletzt am Boden zurück

Landau. Ein Radfahrer ist am Donnerstag gegen 12.30 Uhr in Landau von einem Autofahrer angefahren worden. An der Kreuzung der Horststraße zur Hainbach-/Dammühlstraße fuhr er bei grün geradeaus, um auf die Horstbrücke zu fahren, berichtet die Polizei.

Der hinter ihm anfahrende PKW bog zeitgleich nach rechts ab und erfasste den Radfahrer, der zu Boden stürzte und Verletzungen an Händen und Rippen erlitt. Der bislang unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Daher sucht die Polizei nun Zeugen des Unfalls und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06341/287-0 zu dem flüchtigen Fahrer.