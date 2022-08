Autofahrer in Böhl-Iggelheim übersieht beim Aussteigen Pedelec-Fahrerin

Böhl-Iggelheim. Ein 69-jähriger Autofahrer hat am Freitagmittag beim Aussteigen in der Waldstraße in Böhl-Iggelheim eine 64-jährige Pedelec-Fahrerin übersehen. Wie die Polizei mitteilt, traf er die Frau mit der Fahrertür seines Autos. Die Frau stürzte und verletzte sich im Gesicht. Den 69-jährigen Autofahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.

