Autofahrer gegen Mauer gefahren und auf Autostellplatz in Wiesloch geschleudert

Wiesloch. Ein Autofahrer ist am Donnerstagabend über eine Mauer auf das Grundstück eines Autohauses in Wiesloch geschleudert worden. Gegen 21.50 Uhr verlor der 21-Jährige in der Straße „Neues Sträßel“ vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, berichtet die Polizei. Er kam von der Fahrbahn ab und fuhr gegen die Grundstücksmauer des Autohauses. Durch den Aufprall überschlug sich der Wagen und landete auf dem Autostellplatz, wo er gegen drei Fahrzeuge prallte. Der 21-Jährige blieb unverletzt. Seine Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 150.000 Euro. Wegen Abschlepp- und Reinigungsarbeiten war die Fahrbahn bis 00.30 Uhr gesperrt gewesen. Die Beamten stellten fest, dass der 21-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

