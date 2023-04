Autofahrer flüchtet vor Polizei und verursacht Unfall bei Birkenau - ein Verletzter

Birkenau. Auf seiner Flucht vor der Polizei hat ein Autofahrer in Südhessen am späten Donnerstagabend einen Unfall verursacht, bei dem eine Person verletzt wurde. Einer Heppenheimer Polizeistreife war der Mann zuvor in Mörlenbach aufgefallen. Die Beamten wollten ihn im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüfen. Der Fahrer reagierte aber nicht auf die Anhaltezeichen der Polizei und gab Gas.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gegen 23.15 Uhr geriet der 25-Jährige dann nach Angaben der Polizei auf der B38, im Kurvenbereich am Abzweig nach Reisen, in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommender 26-jähriger Autofahrer musste ausweichen und touchierte die Leitplanke. Der 26-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der 25-Jährige setzte seine Flucht zunächst fort, musste sein Fahrzeug aber wegen platter Reifen nach wenigen hundert Metern anhalten. Insgesamt entstand bei dem Unfall nach ersten Schätzungen ein Schaden von über 5000 Euro.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Blaulicht Zwölfjähriger über den Fuß gefahren - Unfallfahrer flüchtet in Ludwigshafen Mehr erfahren Blaulicht Unfallflucht in Mannheim: 15-Jähriger angefahren und verletzt Mehr erfahren

Den 25-Jährigen erwartet nun unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Sein Führerschein wurde von der Polizei sichergestellt. Zudem muss eine Blutentnahme zeigen, ob er sein Auto unter Alkohol- oder Drogeneinfluss gefahren hat.