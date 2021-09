Autofahrer flüchtet nach Unfall in Wald

Sandhausen. Unter Drogeneinfluss ist ein 56-jähriger Mann Auto gefahren, hat dabei ein geparktes Auto beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Nach Polizeiangaben meldete ein Zeuge am Sonntagmittag den Vorfall. Er beobachtete, wie der 56-Jährige im Lattweg in Sandhausen einen abgestellten Opel Corsa streifte und dabei den Außenspiegel abriss. Der Autofahrer sei kurz ausgestiegen, dann aber weitergefahren. Die Polizei stellte vor Ort fest, dass der flüchtige Autofahrer auch den Kotflügel beschädigt hatte. Die Beamten fuhren nach der Unfallaufnahme in ein Waldgebiet. In diese Richtung soll der Autofahrer geflüchtet sein. Vor Ort trafen die Beamten den Mann auf dem Weg zum Waldparkplatz an. Er schien unter Drogeneinfluss zu stehen und musste einen Test durchführen, der die Vermutung bestätigte. Die Polizei zog seinen Führerschein ein. Das Auto musste er stehen lassen. Außerdem muss sich der Mann wegen Unfallflucht verantworten.

